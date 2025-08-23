Evento RECORD nas Cidades premia moradores do DF com brindes e atrações

Após o RECORD nas Cidades, moradores de diferentes regiões do Distrito Federal recebem os prêmios que ganharam no evento. Em Santa Luzia, Gonçalo Nunes, do Arroz Sepé entregou 300 quilos de arroz à comunidade. Na Castelo Forte, Bosco Almeida liberou R$ 5 mil em vale-compras para uma cliente que planeja usar o prêmio na construção de sua casa.



Na Free Center Calçados, uma vencedora ganhou R$ 2 mil para comprar calçados. O evento RECORD na Cidades, que ocorre mensalmente, acontecerá em 30 de agosto no Recanto das Emas, oferecendo prêmios e atrações musicais.



