Ex-funcionária denuncia negligência em clínica onde menino autista foi arrastado

O caso do menino autista de 8 anos que foi arrastado pelo chão por funcionários de uma clínica no Sia (Setor de Indústria e Abastecimento), em Brasília, gerou indignação e denúncias. Uma ex-funcionária relata a presença de animais peçonhentos e falta de supervisão adequada nos atendimentos no local. Ela também menciona que a clínica desligou as câmeras de segurança após reclamações dos pais.



A Polícia Civil investiga o caso e o Conselho Regional de Psicologia promete abrir sindicância. A clínica, que reabriu após um dia fechada, não se manifestou publicamente sobre o ocorrido.



