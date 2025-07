Ex-jogador Ricardo Oliveira é o novo vice-presidente do Brasília Futebol Clube

Ricardo Oliveira foi anunciado como o novo vice-presidente do Brasília Futebol Clube. O ex-jogador tem passagens por São Paulo , Milan e Valência. Ele estará à frente do time na disputa do Candangão Série B, que começa em 30 de agosto. A assessoria informou que o projeto visa uma nova era no futebol no Distrito Federal com um elenco competitivo para conquistar acesso à elite do campeonato.



