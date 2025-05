Explosão em apartamento no Guará (DF) assusta moradores e mobiliza bombeiros

Uma explosão surpreendeu os moradores de um prédio da QI 1 do Guará, no Distrito Federal, na manhã desta quinta-feira (29). O incidente começou na cozinha de um apartamento e causou danos significativos. Um dos moradores, que vive ali com a mãe, preferiu não gravar entrevista e ainda não se sabe o montante do prejuízo.



A perícia dos bombeiros está investigando a origem do incêndio e um laudo deve ser concluído em 30 dias. Apesar do susto, não houve vítimas. Socorro Monturil, outra moradora, relatou o susto e a necessidade de evacuação rápida devido à fumaça e barulhos. "Foi barulho de explosão, de coisas explodindo, quebrando", afirmou.



Os bombeiros, que chegaram rapidamente, recomendaram cuidados com botijões de gás, como verificar a validade de mangueiras e redutores de pressão para prevenir novos acidentes.



