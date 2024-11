Faixas de pedestre apagadas aumentam o risco de acidentes no Sudoeste

O simples ato de atravessar ruas representa um alto risco para quem caminha no Sudoeste. Isso porque, devido à falta de manutenção, diversas faixas de pedestre do setor estão apagadas, dificultando a percepção de motoristas.



O Detran-DF afirma que o cronograma de revitalização de faixas no Sudoeste está em andamento nas quadras 300 a 306, 100 a 106, 1 a 8, além das áreas comerciais. Os cidadãos podem solicitar o reparo da sinalização diretamente ao órgão, por meio da ouvidoria – número 162 – ou nas administrações regionais de cada cidade.