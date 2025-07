Falta de iluminação no Setor de Rádio e TV Sul continua preocupando frequentadores

A falta de iluminação no Setor de Rádio e TV Sul, em Brasília , tem gerado preocupações entre os frequentadores da área. Desde julho, a região apresenta postes apagados, afetando pedestres e motoristas.



Próximos à área estão uma escola e um fórum, ampliando o fluxo de pessoas e a preocupação com a segurança. Segundo a CEB, furtos frequentes de cabos causam o problema, e equipes já foram enviadas para a manutenção.



