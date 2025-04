Falta de sinalização em ruas do Paranoá (DF) coloca segurança dos moradores em risco

Em algumas ruas do Paranoá, no Distrito Federal, a falta de sinalização horizontal após recapeamento das vias tem preocupado moradores, especialmente em frente a uma escola local. Horários de pico se tornam caóticos, com riscos de acidentes envolvendo crianças e veículos, como relata a supervisora pedagógica Amélia Santos: "Um perigo, alguma criança pode ser atropelada".



O Detran foi acionado, mas a solução ainda não chegou. A responsabilidade foi atribuída à empresa contratada para o asfalto. No entanto, após a reportagem, uma equipe do Detran começou a trabalhar, mas ainda há pendências essenciais a serem resolvidas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!