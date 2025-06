Família busca justiça após homicídio de jovem no Setor Leste do Gama (DF)

A Polícia Civil procura Crystian Athaíde Ferreira de Faria, acusado de assassinar seu amigo de infância. O caso aconteceu em 1º de março de 2025 no Setor Leste do Gama (DF). Payblo, de 20 anos, foi atraído para uma emboscada e morreu a tiros. Crystian, que teria agido por inveja, está foragido e supostamente vivendo em comunidades no Rio de Janeiro .



Familiares, principalmente a mãe e o pai, exigem justiça e relatam provocações feitas pelo suspeito em redes sociais. Eles pressionam as autoridades para prenderem o culpado, que se mantém ativo nas redes, demonstrando desdém pela situação.



