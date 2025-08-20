Família busca justiça após morte de mulher que caiu ao descer de ônibus no DF
Solange Maria da Silva Araújo, 55 anos, sofreu uma fratura exposta na perna e parada cardiorrespiratória
A família de Solange Maria da Silva Araújo, de 55 anos, busca respostas após a morte da mulher, que caiu ao descer de um ônibus em Samambaia (DF), no último domingo (17). Segundo o Corpo de Bombeiros, ela sofreu uma fratura exposta na perna e entrou em parada cardiorrespiratória após a queda. Equipes de socorro tentaram reanimá-la por quase meia hora, mas ela não resistiu.
A Polícia Civil está investigando o incidente. Dalvania Araújo, filha de Solange, revelou a dor da família e a busca por respostas: "Minha mãe era tudo para mim. Nós queremos justiça”.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas