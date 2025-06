Família busca por Pandora, cadelinha desaparecida em Águas Lindas de Goiás

Pandora, uma cachorrinha pitbull caramelo e dócil, desapareceu na noite da última terça-feira (3) no Jardim Barragem IV, em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. Acredita-se que ela tenha saído pelo portão ao ver gatos na rua. A família está muito preocupada e solicita informações sobre o paradeiro dela. Caso tenha informações, entre em contato com Lucas ou Luzia pelos números (61) 99411-7020 ou (61) 99263-8498.



