Família de trabalhador busca justiça após queda em telhado no Lago Sul, em Brasília

Familiares de Gabriel Franco dos Santos buscam respostas após sua morte em um acidente enquanto trabalhava em um telhado no Lago Sul, em Brasília. O incidente ocorreu em 9 de abril e desde então a família não recebeu retorno da empresa responsável pela contratação. A situação gerou clamor por justiça entre amigos e conhecidos do trabalhador falecido.



