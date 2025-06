Família é assaltada enquanto descarregava o carro em Taguatinga Norte (DF)

Uma família foi vítima de assalto enquanto retirava sacolas do carro na CNG 8, em Taguatinga Norte, no Distrito Federal. O crime aconteceu por volta das 19h, quando um homem, que aguardava o momento oportuno, se aproximou com uma arma escondida nas costas e anunciou o roubo.



O criminoso fugiu levando o veículo da família, uma bolsa com documentos, uma carteira com dinheiro, roupas recém-compradas e um relógio. O caso foi registrado na delegacia da região e é investigado pela Polícia Civil.



