Família procura Bastião, cachorro desaparecido há quase um mês em Ceilândia

Uma família moradora de Ceilândia, no Distrito Federal, procura um cão da raça golden retriever, que desapareceu no último dia 8. Bastião, como é chamado, é adestrado e sua companhia ajudava na terapia de uma idosa de 95 anos. Após um descuido, o cachorro fugiu por uma brecha do portão e não voltou mais.



Os donos do animal desconfiam que ele tenha sido roubado. Câmeras de segurança flagraram o momento que um carro prata leva o animal, perto da UBS 8 (Unidade Básica de Saúde), de Ceilândia. Uma ocorrência foi registrada na 19ª Delegacia de Polícia e, agora, a família faz um apelo e pede para que, quem levou o cão, o devolva.