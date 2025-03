Família procura por adolescente mineiro que desapareceu após chegar a Brasília

Um adolescente de 17 anos está desaparecido desde a última sexta-feira (14) após sair da cidade Chapada Gaúcha, em Minas Gerais. A família de Silas Daniel Macedo de Souza informou a polícia que ele saiu de bicicleta e sem avisar. Investigação descobriu que ele foi para a cidade de Arinos e pegou um táxi para Brasília no dia seguinte.



Um homem que pegou o mesmo táxi que Silas para a Rodoviária Interestadual de Brasília viu a foto do adolescente nas redes sociais, ligou para a família e informou que o desembarque na capital aconteceu por volta 10h. Segundo ele, o jovem ficou sentado em um banco entre a rodoviária e o metrô. A família continua as buscas e polícia pede que informações sejam passadas para o telefone 197.



