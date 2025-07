Família que morreu após acidente de carro é enterrada no Cemitério Campo da Esperança

Seis pessoas da mesma família morreram em um acidente na BR-153, em Tocantins. Os corpos chegaram ao Distrito Federal e serão velados no Cemitério Campo da Esperança. A família, moradora da Cidade Estrutural, retornava do Pará quando o carro colidiu com um caminhão.



O motorista do caminhão, que não se feriu, afirmou ter sido surpreendido pelo carro que invadiu a contramão. Das sete pessoas no carro, quatro faleceram imediatamente, e duas no hospital, incluindo a motorista e seu bebê de cinco meses. Uma criança de três anos sobreviveu e está hospitalizada em estado estável. Amigos e familiares mobilizaram doações para o traslado e cerimônia.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!