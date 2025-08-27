Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Brasília

Familiares de motociclista aguardam justiça após um ano de atropelamento em Brasília

Francisco Araújo foi atropelado intencionalmente na 202 da Asa Sul; polícia pediu mais 90 dias para concluir o inquérito

Balanço Geral DF|Do R7

A família de Francisco Luiz Araújo ainda aguarda respostas sobre sua morte, ocorrida em setembro passado na quadra 202 da Asa Sul, em Brasília. A polícia concluiu que ele foi atropelado de propósito por Carlos Henrique, de 21 anos na época.

O caso está na 4ª Vara, e a Polícia Civil pediu mais 90 dias para concluir o inquérito. Francisco deixou três filhos e sua esposa busca justiça. Depoimentos revelam que, no dia, Carlos fugiu temendo represálias de motoboys.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Justiça
  • Motociclista
  • PlayPlus
  • Polícia
  • Polícia Civil
  • RecordPlus

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.