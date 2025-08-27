Familiares de motociclista aguardam justiça após um ano de atropelamento em Brasília

A família de Francisco Luiz Araújo ainda aguarda respostas sobre sua morte, ocorrida em setembro passado na quadra 202 da Asa Sul, em Brasília. A polícia concluiu que ele foi atropelado de propósito por Carlos Henrique, de 21 anos na época.



O caso está na 4ª Vara, e a Polícia Civil pediu mais 90 dias para concluir o inquérito. Francisco deixou três filhos e sua esposa busca justiça. Depoimentos revelam que, no dia, Carlos fugiu temendo represálias de motoboys.



