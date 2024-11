Familiares de motorista morto após ser espancado em Samambaia pedem justiça

Familiares e amigos do motorista de aplicativo morto após ser espancado em Samambaia, no Distrito Federal, reclamam da demora nas investigações sobre os responsáveis pelo crime. O caso aconteceu no dia 7 de julho deste ano. Jhonata Ciriaco Costa, de 31 anos, foi agredido por pelo menos dois homens e deixado em uma calçada, em frente a uma distribuidora de bebidas.



Câmeras de segurança flagraram a ação dos agressores, que levaram o carro da vítima e seus pertences. Segundo a família, depois do crime, o veículo foi encontrado pela polícia, com dois adultos e um menor de idade. Todos foram detidos, mas ainda não foi revelada a relação dessas pessoas com a morte do motorista. Agora, a promotoria de justiça do Ministério Público do Distrito Federal também apura o caso.