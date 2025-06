Familiares de vítimas mortas e enterradas em chácara em Goiás pedem justiça

Quase seis meses após o assassinato de Jéssica Cristina de Assis, Flávio dos Santos Neri e a filha do casal, Nayra Gabrielly, em Alvorada do Norte (GO), a polícia ainda não prendeu suspeitos. Os corpos foram encontrados enterrados na chácara onde moravam, doze dias após a última visita da família. Jéssica estava grávida de oito meses.



Familiares acreditam que os assassinos sejam parentes de Flávio e criticam a falta de ação da polícia. "Queremos justiça, que esse cara vá para a cadeia", declara a irmã de Flávio, destacando a frustração e a dor da família.



O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás informou que o caso está em sigilo, enquanto a delegacia responsável diz não ter atualizações nas investigações. A situação tem deixado os familiares em constante estado de angústia e insegurança.



