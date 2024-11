Familiares e amigos se despedem de professora morta enforcada pelo ex-marido

Foi enterrado nesta sexta-feira (22) o corpo da professora Anielly Paula, de 30 anos, morta enforcada pelo ex-companheiro em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, na última terça-feira (19). Familiares e amigos se despediram e prestaram as últimas homenagens à vítima no cemitério de Taguatinga.



No dia do acontecido, o suspeito do feminicídio se apresentou à delegacia e confessou o crime, mas, segundo o delegado que estava de plantão, o homem teve apresentação espontânea e, por isso, foi liberado. O homem disse que em novembro do ano passado o casal se separou, e que a vítima ficou com os móveis da residência, mas só levou parte deles. Conforme o depoimento, no dia do crime, ela havia ido à casa dele para buscar o restante dos objetos, mas a pessoa que faria o transporte não compareceu.



Segundo o homem, Anielly começou a ameaçá-lo e, nesse momento, ele pegou ela pelo pescoço, ocasião em que ela o mordeu no braço e o arranhou. Ele detalhou ainda que apertou o pescoço da professora, até matá-la. Pessoas próximas a ela não acreditam na versão do suspeito, já que ela estava em um novo relacionamento e o homem não teria aceitado. O caso é investigado pela PCGO (Policia Civil de Goiás).