Famílias aproveitam o Lago Paranoá, no Lago Norte (DF), sob vigilância do corpo de bombeiros

No Lago Norte (DF), famílias aproveitaram o piscinão sob a vigilância do Corpo de Bombeiros. Este ano já ocorreram seis mortes por afogamento no Lago Paranoá, em contraste com nenhum registro no mesmo período do ano passado. Bombeiros reforçam a necessidade do uso de coletes salva-vidas e recomendam cuidado nas atividades aquáticas, especialmente nas mais de 200 cachoeiras da região.



