Famílias enfrentam incertezas após desabamentos de casas em Valparaíso de Goiás

Justiça fixou prazo de 15 dias para a retirada dos móveis, mas Defesa Civil precisa ser acionada pela construtora

Balanço Geral DF|Do R7

Três semanas após uma obra no terreno ao lado danificar casas, moradores de um condomínio em Valparaíso de Goiás vivem sob incertezas e dificuldades. O morador Dadiel Alves lembra com tristeza o sonho de ter sua casa própria transformado em pesadelo, enquanto Thamires Tibana relata o impacto emocional na família, com sua filha sofrendo crises de pânico.

A Justiça fixou um prazo de 15 dias para a retirada dos móveis, mas isso depende da Defesa Civil, que precisa ser acionada pela construtora. O advogado dos moradores denuncia o não cumprimento das determinações judiciais sobre pagamentos para hospedagem e alimentação. Em resposta, a construtora afirma estar honrando seus compromissos com os moradores, em meio a críticas à sua gestão financeira.

