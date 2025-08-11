Famílias enfrentam incertezas após desabamentos de casas em Valparaíso de Goiás

Três semanas após uma obra no terreno ao lado danificar casas, moradores de um condomínio em Valparaíso de Goiás vivem sob incertezas e dificuldades. O morador Dadiel Alves lembra com tristeza o sonho de ter sua casa própria transformado em pesadelo, enquanto Thamires Tibana relata o impacto emocional na família, com sua filha sofrendo crises de pânico.



A Justiça fixou um prazo de 15 dias para a retirada dos móveis, mas isso depende da Defesa Civil, que precisa ser acionada pela construtora. O advogado dos moradores denuncia o não cumprimento das determinações judiciais sobre pagamentos para hospedagem e alimentação. Em resposta, a construtora afirma estar honrando seus compromissos com os moradores, em meio a críticas à sua gestão financeira.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!