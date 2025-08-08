Feira dos Goianos se prepara para o Dia dos Pais com diversas opções de presentes

Na Feira dos Goianos, em Brasília, consumidores estão em busca de presentes para o Dia dos Pais. Vendedores relatam alta nas vendas de roupas como calças jeans, camisetas e camisas gola polo. Muitos compradores adquiriram um kit promocional de camisetas e destacam a variedade e as boas ofertas disponíveis.



Outro comprador e suas irmãs compraram uma botina para o pai, que estava precisando. Outros ainda não fizeram suas compras, mas planejam aproveitar as opções da feira. A diversidade de produtos faz do local um ponto central para compras nesta época do ano.



