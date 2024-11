Feminicídio em Taguatinga foi o 17º registrado neste ano, no DF

Fabiane Araújo teve o mesmo fim trágico e precoce de outras 16 mulheres no Distrito Federal, em 2024: morreu em decorrência da crueldade do próprio marido. O crime ocorreu nesta sexta (18), na QNL 23 de Taguatinga. Após assassinar a esposa a tiros, José Gutemberg Silva, 28, tirou a própria vida.



Segundo relatos de testemunhas, o casal começou a brigar na própria casa, onde o homem efetuou o primeiro tiro. Ferida, a mulher pulou para a residência de uma vizinha, mas não escapou da fúria do companheiro. Alvo de mais disparos, Fabiane faleceu no local. Já a vizinha foi atingida em um ombro, e precisou ser encaminhada ao HRT (Hospital Regional de Taguatinga).



Também na noite de sexta, a PMDF atendeu a uma ocorrência de violência doméstica, no Sudoeste. Um vizinho filmou parte das agressões de um homem contra uma mulher. Nas imagens, a vítima tenta abrir a porta do apartamento enquanto grita por socorro, mas é puxada pelo agressor para dentro do imóvel.



Denúncias relacionadas a esse tipo de violência devem ser feitas para a PMDF, à Central de Atendimento à Mulher, pelo número 180, ou pessoalmente, pelas Delegacias de Atendimento à Mulher, da Polícia Civil do DF.