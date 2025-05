Feriado no Zoológico de Brasília tem entrada gratuita e atividades educativas

Durante o feriado, o Zoológico de Brasília abre suas portas com entrada gratuita e diversas atividades promovidas pelo projeto Sesc. As atrações incluem brinquedos infláveis, touro mecânico e jogos como tênis de mesa e xadrez.



Bruno Souza, um visitante, destacou a importância do contato das crianças com os animais para o aprendizado. A expectativa é de receber mais de 12 mil pessoas. Gustavo Beier, gerente de Esporte e Lazer do Sesc, reforça que o evento visa a educação ambiental e diversão para a família.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!