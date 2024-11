Festas de fim de ano no meio corporativo exigem boas maneiras; veja dicas

O fim de ano chegou e, com ele, as confraternizações corporativas. Nesta época, é comum que colegas de trabalho se reúnam para celebrar as conquistas do ano que termina. Mas, é importante lembrar que essas festas também exigem condutas e etiquetas a serem respeitadas.



O bom comportamento deve começar desde a pontualidade, a vestimenta adequada, até o fato da necessidade de justificar uma possível ausência. A consultora de etiqueta Cris Pimentel ressalta a importância de comparecer a esse tipo de evento, onde a empresa reconhece os colaboradores. Ela também destaca a necessidade do cuidado com o excesso no consumo de bebida alcoólica.



Também há limites para as empresas, que não devem coagir funcionários a participar das celebrações obrigatoriamente. De acordo com a advogada trabalhista Tatielle Carrijo, as participações nas festas devem ser facultativas. E, caso o empregado não vá ao evento, ele não pode receber nenhum tipo de discriminação ou exclusão no ambiente de trabalho. Ela conta ainda que não é incomum demissões por justa causa, por abusos nas festas de fim de ano.