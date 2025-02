Filha acusa casa de acolhimento de não devolver mensalidades após morte do pai

Viviana East internou seu pai em uma clínica para idosos, pagando R$6 mil mensais adiantados. Após o falecimento dele no segundo mês de internação, Viviana enfrentou dificuldades para obter o reembolso. Com 11 meses sem resposta, ela recorreu à Patrulha do Consumidor. Um acordo foi finalmente alcançado após negociações com os advogados da clínica, permitindo que Viviana recebesse o valor devido e expressasse satisfação com a resolução do caso.