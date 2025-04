Filha compartilha dificuldades com espera de dois anos por cirurgia abdominal da mãe

Uma mulher de 64 anos espera há dois anos por uma cirurgia abdominal. Maria José foi diagnosticada com hérnia e sua condição se agravou após parte do intestino ser afetada. Recentemente, a hérnia rompeu, e ela busca socorro entre hospitais de Brasília.



A filha expressou desespero pela situação em que sua mãe se encontra. No Hospital do Paranoá, a operação foi impossibilitada por falta de anestesista. No Hospital Universitário de Brasília, a ausência de uma tela cirúrgica impediu o procedimento. Atualmente, ela aguarda atendimento no Hospital Regional da Asa Norte.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!