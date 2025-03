Filho impede agressor de atear fogo na mãe em tentativa de feminicídio no DF

Um homem foi preso em Ceilândia por tentativa de feminicídio após agredir sua companheira e tentar atear fogo nela. O caso ocorreu no último sábado (1º) na região do Incra 9. A vítima foi salva pelo filho que interveio durante as agressões. Após o ataque, o agressor incendiou sua moto, causando danos à casa da vítima. Ele foi detido pela Polícia Militar e encaminhado ao hospital antes de ser levado à delegacia local.



