Fim de semana em Brasília deve ser marcado por céu nublado, mas sem chuvas

Em Brasília , a sexta-feira (2) começou com temperaturas entre 19 e 26 graus e céu nublado. A umidade varia entre 60% e 95%. Para o fim de semana, espera-se um céu cheio de nuvens, mas sem chuvas até terça-feira (6), conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). As temperaturas podem cair, atingindo mínimas de 14 graus no domingo em algumas regiões administrativas.



