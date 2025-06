Fim de semana em Brasília: viagem na história de Napoleão, Feira do Vale e shows especiais

Neste fim de semana, Brasília oferece diversas atrações culturais. O Napoleão Experience no Park Shopping levará o público a uma viagem imersiva na história de Napoleão Bonaparte, com ingressos de R$ 30 a R$ 80. A Feira do Vale movimentará o Parque dos Ipês em São Sebastião com atrações culturais gratuitas.



No Teatro Brasília Shopping, o Grupo de Teatro Sem Esquinas apresenta "Hora da Saída" domingo (15) às 19h, com ingressos a R$20. A banda Capitão do Cerrado comemora 20 anos do álbum "A Caminho do Sol" com show especial no UK Brasil, na 411 Sul, domingo às 18h. Já a Mostra de Dança Contemporânea Paralelo 16 ocorre na Caixa Cultural, apresentando temas como resistência e utopia social.



