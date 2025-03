Final do Candangão BRB 2025 terá entrada livre e transporte gratuito no DF

O governador Ibaneis Rocha anunciou que a final do Candangão BRB 2025 ocorrerá no Estádio Mané Garrincha com entrada gratuita. No dia da decisão, os torcedores poderão usar ônibus e metrô sem custo a partir das 12h. Daniel Vasconcelos, presidente da Federação de Futebol do Distrito Federal, revelou a disponibilidade de 60 mil ingressos gratuitos, divididos igualmente entre os times do Gama e Capital. A final será transmitida ao vivo pela RECORD. Vasconcelos expressou gratidão ao governador e a emissora pela parceria no evento.



