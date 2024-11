Forças de segurança e MPDFT discutem novas medidas para evitar violência contra a mulher

Representantes da SSP-DF (Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal) e do MPDFT (Ministério Público do DF e Territórios) se reuniram nesta quinta-feira (24) para discutir medidas para evitar a violência contra a mulher. O encontro ocorreu no Ciob (Centro Integrado de Operações de Brasíia). Houve palestras, análise de dados e participação de outras pastas envolvidas no tema.



Vítimas de violência e testemunhas desse crime podem denunciar os casos pelo número 180 ou presencialmente, em uma Deam (Delegacia Especial de Atendimento à Mulher) da PCDF (Polícia Civil do DF).