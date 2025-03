Frentista recebe certificado do ensino médio após ação da Patrulha do Consumidor

Um frentista morador de Samambaia Sul procurou uma escola em Taguatinga Norte para concluir o ensino médio. Gilmar Rodrigues pagou R$ 600 pelo curso, mas não recebeu o certificado de conclusão. Frustrado, ele acionou a Patrulha do Consumidor para intervir.



A equipe foi até a escola e, em poucos minutos após sua chegada, conseguiu que o documento fosse finalmente entregue ao frentista. "Estou feliz demais, graças a Deus foi resolvido," disse o frentista, aliviado com a solução.



