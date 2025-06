Frio recorde surpreende moradores do DF e termômetros marcam 8,8°C nesta terça

O Distrito Federal registrou a temperatura mais baixa do ano até agora: os termômetros marcaram 8,8°C na estação do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), na região do Gama, na madrugada desta terça-feira (17). De acordo com Olívio Bahia, meteorologista do Inmet, na área central de Brasília a mínima foi de 13°C, mas o vento forte intensificou a sensação de frio.



Com a chegada do inverno na próxima sexta-feira (20), a expectativa é de que as temperaturas caiam ainda mais. Frentes frias e a baixa umidade do ar colaboram para o clima seco e gelado, típico desta época do ano na capital federal.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!