Funcionária baleada por delegado recebe alta hospitalar após mais de 40 dias internada

A empregada Oscelina Moura Neves de Oliveira, de 45 anos, voltou para casa após enfrentar mais de 40 dias de internação. A funcionária foi baleada pelo delegado da Polícia Civil Mikhail Rocha e Menezes, que estava em surto psicótico, em 16 de janeiro. Durante esse período, a mulher passou por múltiplas cirurgias e perdeu parte do rim direito e do intestino, além de ter ficado com o estômago comprometido. O filho dela, de 13 anos, que estava presente no ocorrido, desempenhou um papel crucial ao prestar os primeiros socorros. Oscelina foi calorosamente recebida por sua família e compartilhou momentos emocionantes sobre sua recuperação e fé. “É uma alegria imensa”, disse a mulher sobre seu retorno, destacando a importância do apoio familiar durante sua recuperação.



