Funcionário morre após cair durante manutenção de elevador em prédio de Ceilândia (DF)

O Corpo de Bombeiros foi acionado e confirmou a morte no local; circunstâncias da queda ainda não foram esclarecidas

Balanço Geral DF|Do R7

Um funcionário de condomínio em Ceilândia (DF) morreu após cair no fosso do elevador durante uma manutenção. O Corpo de Bombeiros foi acionado e confirmou a morte no local. A Polícia Civil já está conduzindo a investigação do incidente. As circunstâncias específicas da queda ainda não foram esclarecidas. Ainda não foram feitas declarações oficiais das autoridades.

