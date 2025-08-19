Funcionário morre após cair durante manutenção de elevador em prédio de Ceilândia (DF)
O Corpo de Bombeiros foi acionado e confirmou a morte no local; circunstâncias da queda ainda não foram esclarecidas
Um funcionário de condomínio em Ceilândia (DF) morreu após cair no fosso do elevador durante uma manutenção. O Corpo de Bombeiros foi acionado e confirmou a morte no local. A Polícia Civil já está conduzindo a investigação do incidente. As circunstâncias específicas da queda ainda não foram esclarecidas. Ainda não foram feitas declarações oficiais das autoridades.
