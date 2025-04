Funcionários do metrô vão ter reajuste salarial, plano de saúde e vale-alimentação

O Governo do Distrito Federal aceitou a proposta de reajuste salarial dos funcionários do metrô. O aumento será de 6% sobre o vencimento básico e 33,55% no valor do auxílio alimentação e ressarcimento de plano de saúde. Os últimos reajustes nesses dois itens ocorreram em 2019, marcando um tempo considerável desde o último aumento. A nova proposta abrange o período de 2025 a 2027.



