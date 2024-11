‘Funcionou muito bem’, diz presidente do DER sobre regulamentação do Eixão do Lazer

Comerciantes e frequentadores do Eixão do Lazer, que ocorre aos domingos em Brasília, terão que seguir novas regras após regulamentação das atividades que podem ser feitas na via. Para falar sobre as novas medidas, o presidente do DER-DF (Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal), Fauzi Nacfur Junior, concedeu uma entrevista ao Balanço Geral DF nesta segunda-feira (28).



Fauzi ressalta que o Eixão do Lazer existe há mais de 30 anos, e que, com o tempo e o aumento das atividades no local, se tornou necessária a criação do Plano de Uso e Ocupação. Ele afirma que, agora, o funcionamento do local será mais organizado, e serão feitas fiscalizações para que as regras sejam seguidas. As novas medidas visam, além de manter a ordem do espaço, proporcionar mais tranquilidade aos moradores da região.