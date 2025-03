Furto de energia em postes do Parque da Cidade ameaça a segurança dos frequentadores

No estacionamento 10 do Parque da Cidade, um poste com a caixa de inspeção aberta e fios expostos foi identificado. A CEB (Companhia Energética de Brasília) isolou a área e corrigiu a situação, que decorreu de uma gambiarra de furto de energia. Um outro poste próximo apresenta risco similar.



Os casos acendem um alerta sobre os riscos de furtos de energia e de choques elétricos no Distrito Federal. Em três dias, duas pessoas morreram eletrocutadas na região e outra ficou internada em estado grave.



O Ministério Público do DF cobrou da CEB e de outros órgãos ações preventivas e informações detalhadas sobre os incidentes. Especialistas alertam para os riscos de cabos com defeito e furto de energia, que podem provocar novas tragédias.



