Furtos de bicicletas tiveram aumento de 15% entre janeiro e maio no DF

No Distrito Federal, os furtos de bicicletas subiram 15% entre janeiro e maio. Um trabalhador de Riacho Fundo I teve sua bicicleta elétrica furtada enquanto trabalhava. Ele relata que, após o furto, tentou recuperar a bicicleta, mas sem sucesso.



A Secretaria de Segurança Pública registrou 874 furtos neste período, 119 a mais que no ano passado. O mercado paralelo de peças valiosas, como câmbios e suspensões, alimenta esse aumento. Um mecânico diz que peças que podem custar até R$ 6 mil são vendidas por apenas R$ 600 no mercado ilegal.



Para se proteger, é recomendado o uso de correntes e cadeados adequados e manter registros, como notas fiscais e fotos, para facilitar a recuperação em caso de furto. Registrar uma ocorrência é essencial se o furto ocorrer.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!