Ganhadores do painel premiado do RECORD nas Cidades recebem os prêmios

Ganhadores do painel premiado do RECORD nas Cidades receberam os prêmios. Um dos premiados recebeu R$ 2 mil no evento e expressou gratidão pela oportunidade. Outro ganhador levou um celular, enquanto uma ganhadora aproveitou o vale-compras de R$ 1.000 no Magazine da Economia para comprar itens para sua família. Surpresa com sua vitória, uma vencedora levou R$ 2 mil em vale-compras na Droga Center.



