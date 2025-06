Ganhadores do Record nas Cidades são premiados em Brasília

Durante o evento Record nas Cidades no Riacho Fundo (DF), muitos ganharam prêmios notáveis. Luana conquistou R$ 2 mil em compras na loja Tesoura de Ouro. Rubens e sua mãe, Dona Lúcia, adquiriram itens para uma festa junina na Casa e Festa. Gonçalo presenteou 300 quilos de arroz da marca Sepé, diretamente no evento no Riacho Fundo. Lentina celebrou ao ganhar um celular novo na Agência Auto, próximo de seu aniversário. Manuel recebeu R$ 1 mil para gastar no Magazine.



