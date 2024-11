Garoto de programa é preso após cobrar R$ 1,5 mil para devolver celular de mulher

Policiais civis do Distrito Federal prenderam um garoto de programa suspeito de furto e extorsão. A investigação começou após uma mulher relatar aos agentes que teve o celular subtraído pelo homem, quando o recebeu em casa. Além disso, o suspeito teria cobrado R$ 1,5 mil pela devolução do aparelho.



Os investigadores então orientaram a vítima a marcar um encontro com o homem, no qual entregaria o valor cobrado. Naquele momento, os policiais o prenderam em flagrante pelos crimes de furto qualificado e extorsão, cujas penas, somadas, podem alcançar 18 anos de prisão.