Gasolina ficará mais cara a partir deste sábado; saiba motivo do reajuste Reajuste no ICMS adiciona R$ 0,10 ao preço do litro de gasolina no Distrito Federal

Balanço Geral DF|Do R7 31/01/2025 - 16h34 (Atualizado em 31/01/2025 - 16h34 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share