GDF assina ordem de serviço para revitalização da W3 Norte, em Brasília

O governador do Distrito Federal assinou uma ordem de serviço para a construção de calçadas e reforma em estacionamentos na W3 Norte, em Brasília. As obras ocorrerão entre as quadras 713 a 716 Norte e seguirão o modelo da W3 Sul.



O custo inicial é de R$ 4,25 milhões, com previsão de conclusão em até 12 meses. A expectativa é que toda a revitalização custe cerca de R$ 13 milhões aos cofres públicos, com o objetivo de finalizá-la antes do fim do mandato do governador Ibaneis Rocha.



