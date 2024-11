GDF decide que não vai cobrar antigo DPVAT dos motoristas em 2025

O Governo do Distrito Federal anunciou que não vai cobrar de proprietários de veículos automotores o SPVAT (Seguro Obrigatório para Proteção de Vítimas de Acidentes de Trânsito), em 2025. O seguro, antigo DPVAT, foi recriado pelo governo federal e será retomado no ano que vem.



Determinada pelo governador do DF, Ibaneis Rocha, a medida foi encaminhada ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal. A nova versão determina o pagamento das despesas médicas às vítimas de acidentes em vias públicas. De acordo com o governo federal, serão garantidos os custos de atendimentos médicos, fisioterapia, medicamentos e equipamentos ortopédicos, que não sejam disponibilizados pelo Sistema Único De Saúde.