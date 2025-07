GDF inicia operação para remover construções irregulares no Sol Nascente

O GDF (Governo do Distrito Federal), por meio da Secretaria DF Legal, iniciou uma operação para derrubar construções irregulares na região do Sol Nascente. A ação, que conta com o apoio da Polícia Militar, tem como alvo obras localizadas perto de uma bacia de contenção, consideradas perigosas devido ao risco de inundações. Algumas construções já foram demolidas, e os pertences dos moradores estão sendo retirados. A operação atende a um pedido do Ministério Público e visa proteger a população local de eventuais riscos.



