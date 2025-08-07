George Henrique & Rodrigo anunciam gravação de novo DVD em Brasília

A dupla George Henrique & Rodrigo escolheu Brasília para a gravação do seu novo DVD, que acontecerá no Estádio Bezerrão. Eles têm um carinho especial pela região, que já foi palco de momentos importantes em suas carreiras. O DVD, intitulado "Uma Nova História", simboliza uma nova etapa, agora com os artistas como gestores de suas carreiras.



O projeto contará com 10 músicas inéditas e quatro regravações, incluindo as participações confirmadas de Hugo e Guilherme, Matheus e Kauan. A gravação promete ser um evento emocionante, pois além das músicas novas, também será um show para o público presente.



