Governador Ibaneis Rocha se reúne com lideranças para debater melhorias para o futuro do DF

O governador Ibaneis Rocha se reuniu em Ceilândia (DF) com lideranças do MDB para a assinatura de novas filiações. Destacando a ligação histórica do partido com a cidade, Rocha reforçou a importância de fortalecer a base partidária. "Nós estamos num momento muito importante no nosso partido", afirmou. A vice-governadora Celina Leão também participou, ressaltando o papel do partido nas eleições do próximo ano: "A Câmara Federal, a Câmara Distrital, vai estar cheia de MDBista", disse. O objetivo central foi preparar o partido para um maior êxito eleitoral.



