Governadora do DF em exercício fala sobre reforma da Piscina de Ondas do Parque da Cidade

O contrato para as obras de reforma e de ampliação do espaço aquático da Piscina de Ondas, no Parque da Cidade, foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal na última sexta-feira (25). Segundo a Novacap (Companhia Urbanizadora da Nova Capital), responsável pela licitação, as obras devem começar no primeiro semestre de 2025, e o prazo para execução é de 630 dias.



Em entrevista à RECORD Brasília nesta quarta-feira (30), a governadora do Distrito Federal em exercício, Celina Leão (PP), falou sobre o planejamento da obra e relembrou ter dado início ao projeto quando ainda era deputada federal. Celina também comentou sobre o decreto assinado nesta terça (29), que dobra o prêmio do Nota Legal para R$ 1 milhão. Ela falou, ainda, sobre a confusão entre um diretor do DER (Departamento de Estrada de Rodagem) e funcionários, envolvendo fiscalização de painéis de LED. Segundo ela, o Governo do DF tem um compromisso com a transparência, e o caso é acompanhado pela Polícia Civil do Distrito Federal. Assista à entrevista completa.